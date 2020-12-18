Голова Укравтодору Олександр Кубраков представив план мегапроектів до 2025 року.

Як передають "Факти ICTV", завдяки успішності президентської програми "Велике будівництво" в 2020 році, Укравтодор вперше може собі дозволити планувати роботу на роки вперед.

Нагадаємо, що за 11 місяців цього року Укравтодор відремонтував 3 900 км доріг національного значення з 4 000 обіцяних. Кубраков озвучив і плани на 2021 рік, згідно з якими будуть відремонтовані ще 6 800 км.

"Програма отримає достатнє фінансування, адже результат і якість дорожніх робіт вже стали всім очевидні. Таким чином, цілком логічно, що у відомстві Кубракова задумалися про розробку більш довгострокового плану. Зокрема, він представив план так званих мегапроектів до 2025 року", - йдеться в статті.

Згідно з цим планом, Україна очікує 2 млрд доларів інвестицій в ремонт 1 400 км пілотних ділянок на ключових трасах, про що вже є укладені домовленості.

Також до 2022 року Кубраков планує відремонтувати дороги, що ведуть до прикордонних переходів. Згідно з планом мегапроектів, будуть оновлені 600 км доріг у 11 прикордонних областях з бюджетом 12,6 млрд гривень - в цю суму входять також 30 нових КПП.

До 2025 року Укравтодор має намір побудувати 2 900 км цементобетонних доріг. Пріоритетними напрямками стануть траси М-29 Харків - Перещепине (180 км), Р-55 Одеса - Новий Буг (135 км), Н-08 Бориспіль - Маріуполь (95 км в Дніпропетровській області).

Якщо в цьому році в порядок приведені 82 мости, включаючи такі знакові довгобуди, як мости в Запоріжжі (по одному з них рух буде відкрито до кінці грудня), то в планах - ремонт ще 1 385 мостів. Також до 2025 року Укравтодор має намір капітально побудувати Київську об'їзну дорогу, дорогу до Одеського морського порту і ще один гігантський об'єкт - Кременчуцький міст. На це знадобиться 28,7 млрд грн.

Загальний бюджет мегапроектів може скласти рекордні 340 млрд грн.

“Україна знаходиться серед світових лідерів щодо інфраструктурних проектів. Відзначимо, ще в період попередньої світової кризи 2008-2009 років більшість країн використовували саме інфраструктурні проекти з найбільш високим мультиплікатором витрат, як основний інструмент стимулювання внутрішнього попиту”, - вважають в Ukraine Economic Outlook.

Раніше економісти відзначали, що якби не "Велике будівництво", ВВП України впав би на 11%.

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Автор: УНІАН