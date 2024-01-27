З початку року борти російських авіакомпаній ламалися при виконанні рейсів як мінімум 12 разів

У Росії через відсутність запчастин у зв'язку із західними санкціями виходять з ладу все більше літаків. Так, 27 січня відразу два літаки Boeing авіакомпанії S7 не змогли злетіти через несправність двигунів.

Як пишуть російські ЗМІ, вранці 27 січня 160 осіб повинні були вилетіти з Улан-Уде в Москву, проте Boeing 737-800 зіткнувся з технічною несправністю.

"Літак встиг вирулити на злітно-посадкову смугу і вже почав розбіг, але так і не відірвався від землі: пілоти були змушені перервати зліт через помпаж лівого і правого двигунів. Така неполадка може привести до руйнування повітряного судна прямо в польоті. Boeing повернули на стоянку, всіх пасажирів відправили в аеропорт чекати резервного літака. Виліт до Москви перенесли на 8,5 годин", - пише тг-канал "Авіаторщина".

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Крім того, як повідомляє The Moskow Times, з тієї ж причини сьогодні не відбувся рейс S7 з Москви до турецької Анталії. Вранці 27 січня в аеропорту Домодєдово Boeing 737-800 перервав зліт через помпаж одного з двигунів.

Відзначається, що з початку року борти російських авіакомпаній ламалися при виконанні рейсів як мінімум 12 разів.

Проблеми авіації в Росії-останні новини

На початку січня 2024 року повідомлялося, що у російської авіакомпанії "Аерофлот" зламався восьмий літак за п'ять тижнів. Тоді близько 400 пасажирам рейсу Пхукет-Москва відклали політ більш ніж на добу через несправність літака Boeing 777-300ER.

15 січня у пасажирського літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Якутія" при вильоті з Якутська до Москви зруйнувалася шина колеса.

16 січня стало відомо, що в Росії двом найбільшим авіакомпаніям - "Аерофлот " і"Росія" заборонили польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing і Airbus.

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