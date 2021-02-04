Компанії не раз дорікали через проблеми з якістю збірки електрокарів.

Гендиректор Tesla Ілон Маск прокоментував інформацію про проблеми з якістю збірки електрокарів компанії.

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Як повідомляє 4PDA, бізнесмен дав інтерв'ю технічному експерту Сенді Мунро, який відомий різкою критикою Tesla.

Так, Мунро, аналізуючи якість збірки автомобіля Tesla Model 3, вказав на значні проблеми, які можна було зустріти ще в 90-х роках у автомобілів Kia. Серед недоліків, що кидаються в очі, експерт вказав на нерівномірні прогалини між зовнішніми панелями і проблеми з фарбуванням.

Маск погодився з усіма зауваженнями. За його словами, купувати нову Tesla, яка лише починає набувати популярності - не найкраща ідея. Бізнесмен визнає, що проблеми дійсно виникали в моменти налагодження виробничих ліній компанії.

Монро однак зазначив, що порівнював два автомобілі Model 3, куплених з різницею в місяць. І той, що був придбаний пізніше, виявився значно кращим з точки зору якості збірки. На це Маск лише заявив, що в Tesla постійно працюють над пошуком і усуненням проблем.

Компанії Tesla не раз дорікали в проблемах з контролем якості. У червні минулого року ЗМІ звернули увагу на якість нового кросовера Tesla Model Y. тоді покупці скаржилися на дрібний брак, прогалини в фарбуванні і не закріплене належним чином до каркасу кузова заднє сидіння.

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Автор: Дмитро Захаров