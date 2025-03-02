9 березня курсуватимуть поїзди "Львів – Одеса" та "Київ – Одеса".

"Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди, що з’єднають Одесу зі столицею України та Львовом. Також додатковий потяг заплановано в Карпати.

"Призначаємо ще три додаткові поїзди!" - повідомляє Фейсбук компанії.

Зокрема, 9 березня курсуватиме поїзд №168/167 Львів – Одеса – Львів. Він вирушить зі Львова о 07:26, в Одесу прибуде о 18:17, у зворотному напрямку відправиться о 07:53, прибуде до Львова о 18:23.

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Поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ відправиться також 9 березня. З Києва - о 08:33, в Одесі - о 18:08, зворотно – об 11:27, у Києві - 20:42.

"У Карпати – за чистим повітрям і натхненням 16 та 30 березня відвезе додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець – Київ. З Києва відправлятиметься о 10:16, у Трускавець прибуватиме о 19:37. Зворотно – о 08:33, у Києві о 19:11", - йдеться у повідомленні.

Зміни в русі потягів Укрзалізниці

Нагадаємо, з 27 січня "Укрзалізниця" прискорила низку поїздів на Одеському напрямку на 2-3 години. Також призначено додаткові зупинки на Миколаївщині та в Одесі.

Зокрема, прискорено поїзд №51/52 Запоріжжя – Одеса. Йшлося, що він відправлятиметься із Запоріжжя о 16:00 і прибуватиме в Одесу о 05:25 (замість 07:29). Прискорення становить 2 години 4 хвилини. Зворотно з Одеси - о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Запоріжжя - о 13:30. Прискорення – 1 година 59 хв.

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