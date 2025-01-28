При цьому вартість квитків на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

"Укрзалізниця" з 1 лютого зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини через зростання збитків від пасажирських перевезень. Це спричинено здорожчанням витратних матеріалів та енергоресурсів.

Як повідомляє пресслужба перевізника, вартість квитків на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

"Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень "Укрзалізниця" погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином у напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

у вагонах 1 класу "Інтерсіті+" та СВ – на 20-27%;

у вагонах купе – на 9-27%.

За рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ – Варшава – на 37%;

Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

В УЗ зазначили, що до 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті "Укрзалізниці" на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами.

"Укрзалізниця" - останні новини

З 10 лютого УЗ продовжить маршрут регіонального поїзда №865/866 Рава-Руська - Чернівці до Коломиї. Прибуття до Коломиї о 00:03, відправлення з Коломиї о 05:40.

З 6 лютого "Укрзалізниця" запускає нові нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом.

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