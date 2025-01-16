Зокрема, нові зупинки зʼявляться у Миколаївській області.

З 27 січня "Укрзалізниця" прискорює низку поїздів на Одеському напрямку на 2-3 години. Також призначають додаткові зупинки на Миколаївщині та в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба перевізника. Зокрема, убде прискорено поїзд №51/52 Запоріжжя – Одеса. Він відправлятиметься із Запоріжжя о 16:00 і прибуватиме в Одесу о 05:25 (замість 07:29). Прискорення становить 2 години 4 хвилини.

Зворотно з Одеси поїзд вирушатиме о 23:18 (замість 21:19), а прибуватиме в Запоріжжя о 13:30. Прискорення – 1 година 59 хв.

Відео дня

Інші поїзди, які буде прискорено:

№53/54 Дніпро – Одеса

Відправлення з Дніпра – о 18:07. Прибуття в Одесу о 05:25 (замість 07:29). Прискорення – 2 години 04 хв.

Зворотно з Одеси поїзд вирушатиме о23:18 (замість 21:19), прибуття в Дніпро – об 11:11. Прискорення – 1 година 59 хв.

№253/254 Кривий Ріг – Одеса

Відправлення з Кривого Рогу буде о 18:03. Прибуття в Одесу – о 05:25 (замість 07:29). Прискорення складає 2 години 04 хв.

Зворотно з Одеси відправлення о 23:18 (замість 21:19), а прибуття в Кривий Ріг – об 11:44. Прискорення – 1 година 59 хв.

Поїзд №148/147 Київ - Одеса

Поїзд у напрямку Одеси прискорено на 2 години 2 хвилини, у напрямку Києва — на 2 години 26 хвилин. Він вирушатиме з Києва о 17:25, а прибуватиме в Одесу о 06:15 (раніше 08:17)

Зворотно з Одеси поїзд буде відправлятися о 19:50 (замість 17:24). Прибуття до Києва – 09:02

Поїзд №7/8 Харків – Одеса

Прискорення в напрямку Одеси – на 3 години 12 хвилин, в напрямку Харкова – на 3 години 13 хвилин.

Відправлення з Харкова – о 20:20 (раніше 17:55), прибуття в Одесу – о07:12 (раніше 07:59)

Зворотно з Одеси поїзд вирушатиме о 22:29 (раніше 19:52), прибуття до Харкова – о 09:21 (раніше 09:57)

Нові зупинки

В УЗ повідомили, що також зʼявляться нові зупинки на Миколаївщині. Для зручності пасажирів буде додано такі зупинки: Вознесенськ; Южноукраїнськ (м. Південноукраїнськ); Колосівка (смт. Токарівка).

Також нова зупинка зʼявиться і в Одесі. Поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 тепер зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує житловий масив ім. Котовського.

"Укрзалізниця" – інші новини

"Укрзалізниця" додала нові функції у застосунок. Тепер в акаунті можна вказати дату народження та стать пасажира. Також буде дозволено здійснювати шеринг квитків між акаунтами.

Раніше повідомлялося про пришвидшення денного регіонального поїзда №824/823 сполученням Дніпро – Харків на 40 хвилин в обох напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: