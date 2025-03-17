Модернізований літак знаходився в повітрі близько 40 хвилин та досягнув швидкості 500 км/год.

Дослідний зразок авіалайнера "Суперджет" (SJ-100) здійснив перший політ з новими російськими двигунами ПД-8. Про це повідомляє пресслужба корпорації "Ростех".

"Літак знаходився в повітрі близько 40 хвилин, досяг швидкості 500 км/год і висоти до 3000 м. Польотне завдання виконане в повному обсязі. ПД-8 показали стабільну роботу – у польоті проводилася оцінка газодинамічної стійкості двигунів на постійних та змінних режимах", – йдеться в заяві російської державної корпорації.

За словами росіян, після початку російсько-української війни та введення санкцій літак довелося фактично "перезбирати наново". Всього в рамках робіт з "імпортозаміщення" заміщається близько 40 імпортних систем та агрегатів, зокрема, двигуни, авіоніка, шасі та допоміжна силова установка.

Постачання імпортозаміщеної SJ-100, оснащеного ПД-8, очікують у 2026 році. Всього на даний момент побудовано більше 230 авіалайнерів "Суперджет".

Довідка УНІАН. ПД-8 - турбовентиляторний двигун, який створили на основі технічних рішень іншого нового російського двигуна – ПД-14. Повна вага виробу складає 2300 кг. Окрім "Суперджета" його можуть також застосовувати на літаку-амфібії Бе-200.

Росіяни не раз стикались із труднощами під час розробки двигуна. Так, у грудні 2023 року у ході випробувань ПД-8 "не підтвердив свої характеристики", через що знадобилося доопрацювання двигуна.

Проблеми "Суперджета" - останні новини

SJ-100 постійно стикаються із труднощами технічного характеру і нерідко потрапляють в аварії та катастрофи. Так, в липні 2024 року Sukhoi Superjet 100 впав біля села Апраксино в Коломенському районі Підмосков'я. На борту не було пасажирів, тільки троє членів екіпажу. Усі вони загинули.

Трохи пізніше ще один "Суперджет" здійснив екстрену посадку в Мінеральних Водах через відмову генератора.

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