Мінінфраструктури розпочинає підготовку проєкту тунелю під Дніпром у Києві.

У Києві розпочинають підготовку проєкту тунелю під Дніпром. Американська компанія Robbins готова надати техніку, навчити українських фахівців і забезпечити технічний супровід, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник у Facebook.

"Robbins має досвід виробництва тунелепрохідницького обладнання для великих інфраструктурних проєктів. Компанія висловила готовність надати обладнання, навчати українських фахівців і забезпечити технічний супровід", - зазначив міністр.

Він вказав, що для реалізації проєкту потрібно визначити маршрут і технічні параметри тунелю, провести геологічні дослідження та підготувати техніко-економічне обґрунтування. За його словами, вже на цій основі планується визначити повну вартість і календар робіт – від підготовки до відкриття руху. Окремо сторони обговорили залучення фінансування та участь українських, європейських і американських партнерів у проєктуванні й будівництві.

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"Наступний крок – деталізовані пропозиції Robbins щодо необхідних досліджень, обладнання та партнерів. Вони стануть основою для конкретних технічних і фінансових розрахунків", - зазначив Калашник.

В Мінінфраструктури наголосили, що Києву дійсно потрібні додаткові надійні маршрути через Дніпро.

"Підтримую будівництво тунелю як додаткового транспортного сполучення між правим і лівим берегами столиці. Для Києва це стратегічне рішення, підготовку якого потрібно починати вже зараз", - додав міністр.

Тунель під Дніпром - останні новини

10 листопада повідомлялося, що американський консорціум пропонував українському уряду побудувати в столиці тунель під Дніпром. Ексзаступник головного архітектора столиці Віктор Глеба тоді розповідав, що проєкт, який розробляли ще під час підготовки Генерального плану Києва у 2004-2008 роках, передбачав тунель від Галицької площі через район бульвару Тараса Шевченка до станції метро "Бориспільська".

14 листопада стало відомо, що будівництво найпростішого тунелю може коштувати до 500 млн доларів. Реалізація проєкту триватиме близько двох-трьох років.

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