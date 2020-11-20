Над розробкою таких автомобілів зараз працює низка американських компаній - General Motors Co, Alphabet, Tesla та інші.

Американський регулюючий орган в області автомобільної безпеки запустив офіційну процедуру, яка може привести до ухвалення нових стандартів безпеки для безпілотних транспортних засобів.

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Як повідомляє Reuters, Американське Національне управління безпекою руху на трасах (NHTSA) заявило, що випускає попереднє повідомлення про пропоновану законотворчість. Це дозволить громадськості внести свої пропозиції з приводу того, як забезпечити в майбутньому безпечне застосування безпілотних авто.

Над розробкою таких автомобілів зараз працює низка американських компаній -General Motors Co, Alphabet, Tesla та інші.

Ініційована NHTSA процедура може призвести до появи нових правил і керівних документів за стандартами застосування автоматизованих систем водіння. Проте, на затвердження будь-яких фінальних правил, ймовірно, знадобляться роки.

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Автор: Дмитро Захаров