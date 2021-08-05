На своєму офіційному сайті компанія безпосередньо продає квитки з/до Криму.

Суд арештував 13 літаків російської авіакомпанії за незаконні перевезення пасажирів в окупований Крим.

Про це повідомляється на сайті прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Зазначається, що з 2019 року і до сьогодні авіаперевізник незаконно використовує 13 пасажирських літаків Airbus для переправлення осіб в окупований Крим.

Окрім того, на своєму офіційному сайті компанія безпосередньо продає квитки з/до окупованого півострова.

Читайте такожУ Британії судили майже сліпого паралімпійця, який приклеївся до даху літакаУ прокуратурі підкреслили, що здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями в окупований Крим розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден.

"Наразі відомо, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення на окупований півострів", - йдеться в повідомленні.

Арешт літаків російських авіакомпаній

У квітні цього року суд наклав арешт на 12 літаків російської компанії, які незаконно літали до окупованого Криму.

Торік у вересні за клопотаннями прокуратури Автономної Республіки Крим суд наклав арешт на 65 літаків, які попри заборону здійснювали авіаперевезення на тимчасово окупований Росією півострів.

Автор: Павло Степанець