Журналісти Європи протестують проти перенесення самміту Україна-ЄС

Київ. 10 вересня. УНІАН. Асоціація міжнародної преси (API), яка об`єднує акредитованих у Брюсселі представників світових ЗМІ, має намір направити головуючій в Євросоюзі Франції протест у зв`язку з перенесенням у буквальному розумінні в останню хвилину 12-го саміту Україна-ЄС з французького Евіана до Парижа.

Як передає Газетa.ru, президент Франції Ніколя САРКОЗІ пояснив перенесення зустрічі у верхах, про що прес-служба МЗС Франції повідомила журналістам лише напередодні увечері, стомленістю від тривалих переговорів з Росією.

«Враховуючи тривалість наших дискусій у Москві і в Грузії, і тому, що сьогодні ми повернулися о 5 годині ранку, для нас було дуже складно одразу летіти до Евіана», - сказав у вівторок Н.САРКОЗІ на прес-конференції в Парижі після завершення саміту.

«Рішення французького головування було розповсюджене через мережу AFP, замість офіційного комунікаційного каналу країни-голови ЄС. Ми маємо у своєму розпорядженні інформацію, що цілій низці колег через це довелося відмовитись від квитків і готелів, які вже були заброньовані, а дехто навіть уже прибув до Евіана», - йдеться в розповсюдженому серед членів API повідомленні.

Керівництво асоціації закликало всіх журналістів, які зазнали проблем у зв`язку з перенесенням саміту Україна-ЄС, поінформувати про це.