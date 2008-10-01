Європа хоче визначенності щодо Верховної Ради

Київ. 1 жовтня. УНІАН. Голова комітету німецького Бундестагу у справах ЄС Гунтер КРІХБАУМ заявляє, що представники ЄС хотіли б отримати від української влади чіткі відповіді, чи буде працювати нинішній парламент, чи у країні проводитимуться ще одні дострокові вибори, і чи врахували українські політики те, що у разі проведення виборів на дільниці може прийти менше 50% виборців.

Як передає “Німецька хвиля”, члени делегації Бундестагу за результатами візиту до Києва, дійшли висновку, що чергова політична криза гальмує рух України до Євросоюзу і НАТО.

За словами Г.КРІХБАУМА, в Берлін щодня надходять неоднозначні сигнали з України про внутрішньополітичну кризу, і європейські партнери не знають, як реагувати на ці повідомлення.

«Нинішня політична ситуація в Україні нас дуже турбує, адже у нас є спільна актуальна справа – підписання угоди про асоціацію», - сказав Г.КРІХБАУМ.

Як зазначає “Німецька хвиля”, на слова заступника голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Тараса ЧОРНОВОЛА, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО прагне розпустити ВР, щоб запровадити пряме президентське правління, Г.КРІХБАУМ зауважив: «Якщо це тактика вашого Президента, щоб вивести з гри парламент, то інші європейські парламенти гостро на це відреагують. Але ми маємо в цьому пересвідчитися».

Ще один представник Бундестагу Вальтер КОЛЬБО порадив українським парламентарям передусім розібратися з питаннями НАТО, зокрема, зі ставленням до цього Росії. Оскільки, на його думку, внутрішня політична система України стала заручницею зовнішньої політики.