Брюссель. 6 жовтня. УНІАН. В Бельгії проходить масовий страйк транспортників.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, у страйку беруть участь практично всі профспілки транспортників.

Профспілки залізничників розпочали 24-х годинний страйк о 22-ій годині 5 жовтня. Рух залізничних потягів практично припинений, крім кількох невеликих ліній, однак і там поїзди рухаються нерегулярно і з великими запізненнями.

На сьогодні скасовані всі швидкісні поїзди, що поєднують Бельгією з Німеччиною, Францією та Великобританією компаній Thalys та Eurostar.

Зранку до залізничників приєдналися дві найбільші автобусні і трамвайні перевізники Бельгії: STIB, TEC та De Lijn.

В Брюсселі також відчуваються проблеми на лініях метро: ходить один поїзд на 15 хвилин.

Сьогодні ж до страйку приєднався аеропорт Льєжа: жоден літак не злетів і жоден не приземлився тут. Аеропорти Шарлєруа та Брюсселя функціонують в звичайному режимі. Практично зупинилась робота і в порту Антверпена.

Довжина “пробок” на дорогах досягала зранку 281-го кілометра.

Профспілки протестують проти зменшення купівельної спроможності бельгійців, пов’язаних з підвищеним зростанням цін, зокрема, на енергетику, та уповільненим темпом зростання зарплат.