ЄС призупинив заборону на видачу віз посадоацям Білорусі

Люксембург. 13 жовтня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу на півроку призупинила заборону на видачу віз деяким білоруським посадовцям.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схвалених сьогодні на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС висновках.

«З метою сприяти діалогу з владою Білорусі та схваленню заходів для посилення демократії та поваги до прав людини Рада міністрів… вирішила, що заборона на видачу віз частині посадовців Білорусі, за винятком тих, хто був причетний до зникненнях людей у 1999-2000 роках, та голови Центральної виборчої комісії, не застосовуватиметься протягом шести місяців», - зазначається у документі.

У своїх висновках рада зазначила, що в цілому обмежувальні заходи щодо Білорусі будуть продовжені ще на рік.

Що ж до тимчасового зняття санкцій з частини білоруських посадовців, то це рішення буде переглянуто після завершення піврічного терміну з урахуванням прогресу білоруської влади, зокрема, у реформуванні виборчого законодавства, а також в інших сферах демократизації суспільства.

Рада міністрів також висловилася за інтенсифікацію технічної співпраці з Білоруссю у сферах, що становлять спільний інтерес.

Як повідомляв УНІАН, за ”недотримання демократичних свобод” ЄС ввів заборону на поїздки до Європи для 41 офіційної білоруської особи, включаючи Президента республіки Олександра ЛУКАШЕНКА, а також відмінив проведення двосторонніх міністерських зустрічей і виключив Білорусь з так званої генеральної системи торгових преференцій за ”утиск прав трудящих”.

”Послаблення” з боку ЄС щодо Білорусі стало можливим після того як білоруські власті випустили минулого місяця на свободу трьох останніх ”політичних в’язнів”.

Глави МЗС країн ЄС на засіданні 15 вересня у Брюсселі заявили про готовність розпочати перегляд запроваджених санкцій щодо білоруських властей, якщо ОБСЄ визнає результати парламентських виборів у Білорусі. Минулого тижня пом`якшити санкції стосовно офіційних осіб республіки рекомендував Європарламент.