У серпні промислове виробництво в єврозоні зросло на 1,1%

Брюссель. 14 жовтня. УНІАН. У серпні 2008 року промислове виробництво у країнах зони євро зросло на 1,1% порівняно з липнем-2008, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,5%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з серпнем 2007 року у серпні 2008 року промислове виробництво знизилось на 0,7% в зоні євро та на 1,1% в ЄС-27.

У серпні 2008 року порівняно з липнем 2008 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 1,3% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів зросло на 1,6% в зоні євро та на 1,0% в ЄС-27, виробництва в сфері капітальних товарів зросло на 1,6% в єврозоні та на 0,9% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання ззросло на 1,2% в єврозоні та на 1,0% в ЄС-27, а виробництво товарів нетривалого використання не змінилося в єврозоні та знизилося на 0,1% в ЄС-27.

Найбільше зростання порівняно з липнем 2008 року продемонстрували у серпні 2008 року Ірландія (6,2%), Німеччина (3,3%) та Естонія (1,6%). Найбільше зниження продемонстрували Литва (-4,5%), Болгарія (-4,2%) та Словаччина (-3,9%).

У серпні 2008 року порівняно з серпнем 2007 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 0,8% в єврозоні, але знизилось на 0,4% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 0,2% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27, виробництво в сфері товарів нетривалого використання знизилось на 2,9% в обох зонах, виробництво в сфері капітальних товарів зросло на 0,8% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 6,2% в єврозоні та на 5,3% в ЄС-27.

Порівняно з серпнем 2007 року найбільше зростання промислового виробництва у серпні 2008 року зареєстровано в Ірландії (4,2%), Німеччині (1,8%) та Чехії (1,7%). Найбільше зниження зареєстровано в Латвії (-11,1%), Іспанії (-7,0%) та Італії (-5,3%).

У липні 2008 року, за уточненими даними, промислове виробництво знизилось на 0,2% в єврозоні на 0,1% в ЄС-27 порівняно з червнем.

З 2008 року до зони євро належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словаччина, Кіпр та Мальта.