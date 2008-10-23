Премію Сахарова отримає китайський правозахисник

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Конференція президентів Європарламенту вирішила присудити премію Сахароова китайському правозахиснику ХУ Джиа.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні конференції Президентів, до якої входять Президент Європарламенту, віце-президенти, голови комітетів та політичних груп.

ХУ Джиа є видатним китайським правозахисником та політичним діячем, якій закликав до проведення розслідування подій на площі Тяньаньминь у 1989 році, закликв до боротьби з кліматичними змінами в Китаї та протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІД.

Офіційне вручення премії та грошової винагороди в 50 тис. Євро відбудеться 17 грудня на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Напередодні, 16 грудня у Європарламенті відбудеться спеціальна подія з нагоди 20-річчя існування премії Сахарова, запровадженої в 1988 році.