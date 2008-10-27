Уряд Бельгії надасть 3,5 млрд. євро банку KBC

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Уряд Бельгії надасть 3,5 млрд. євро допомоги банку KBC.

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, відповідна угода була досягнута сьогодні зранку. За даними бельгійських ЗМІ, уряд призначив зустріч з банкірами на 7-00 для того, щоб встигнути схвалити рішення до відкриття бірж.

Згідно з прес-релізом банку, 2,25 млрд. євро будуть введені до основного капіталу першого рівня Tier-1 банку, ще 1,25 млрд. євро будуть спрямовані на підвищення платоспроможності страхового напрямку діяльності банку.

На загальну суму в 3,5 млрд. євро KBC випустить забезпечені акції номіналом 29,50 євро (середня ціна при закритті трьох останніх біржевих сесій). Річний купон по акціям становитиме 2,51 євро (8,5%) або 105% дивідендів по звичайних акціях в 2008 році, 110% - в 2009 році, 115% - в 2010 році. Водночас, купони не оплачуються, якщо банк не нараховує звичайних дивідендів.

KBC вирішив не нараховувати дивіденди за 2008 рік, враховуючи складну ситуацію на фінансових ринках.

KBC має право викупити у держави забезпечені акції, або їхню частину у будь-який момент за 150% номінальної вартості.

Внаслідок домовленості Бельгія отримала право призначити двох представників держави до адміністративної ради банку.

Як повідомляв УНІАН, KBC став другим банком в Бельгії, що отримав допомогу.

Першим від фінансової кризи постраждав банк Fortis, 49% акцій якого спочатку викупив уряд Бельгії, а згодом, було досягнуто домовленості про викуплення решти акцій та продаж 75% акцій банку BNP Paribas.