PURL недофінансована на 2 мільярди: нардеп оцінив втрати України від рішення Польщі

Чернєв наголосив, що для України будь-яка сума має значення.

Програма PURL (Перелік пріоритетних потреб України), у межах якої Україна отримує від партнерів фінансування на закупівлю американського озброєння, наразі має дефіцит близько 2 млрд доларів на рік. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі національного телерадіомарафону.

Коментуючи ситуацію із призупиненням Польщею фінансування закупівель зброї для України в рамках PURL, депутат зауважив, що для нас зараз "будь-яка сума важлива, тому що ця програма, на жаль, недофінансована приблизно на 2 мільярди за рік".

"Але якщо брати частку участі саме Польщі в цій програмі, це приблизно 100 мільйонів, тобто зараз ми будемо недотримувати приблизно 100 мільйонів доларів на рік саме від Польщі саме за цією програмою", - пояснив Чернєв.

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Він підкреслив: йдеться не про те, що Польща завершує повністю допомагати Україні, а виключно про її участь у програмі PURL.

Польща призупинила участь у PURL

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада прем’єр-міністр Дональд Туск після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Польща призупинила фінансування закупівель зброї для України в рамках PURL.За його словами, причинами цього є значний дефіцит державного бюджету та витрати на оборону Польщі.

Як відомо, ініціативу PURL оголосили влітку 2025 року президент США Дональд Трамп та генсек НАТО Рютте. У її рамках європейські країни, а також Канада фінансують закупівлю американської військової техніки для України, зокрема систем ППО та боєприпасів. Ініціатива PURL з'явилася після того, як адміністрація США на чолі із Трампом відмовилася від безкоштовних поставок зброї Києву. Польща приєдналася до PURL наприкінці 2025 року.

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