В Україні у неділю вимикатимуть світло: графіки на 15 листопада

"Причина відключень – наслідки ворожих атак на енергосистему.

У неділю, 15 листопада, у частині регіонів України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.

За інформацією "Укренерго", для промисловості буде введено графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 2 черг).

"Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться у повідомленні.

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Також в "Укренерго" нагадали, що актуальні графіки відключень слід перевіряти на офіційних сторінках оператора системи розподілу конкретного регіону.

Відключення світла - Сумська область

За даними "Сумиобленерго", 15 листопада в регіоні діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Відключення світла - Харківська область

Як повідомило "Харківобленерго", за вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у неділю, 15 листопада, з 08:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 - 16:00-18:00;

1.2 - 14:30-18:00;

2.1 - 14:30-18:00;

2.2 - 14:30-18:00

3.1 - 08:00-11:00; 18:00-22:00;

3.2 - 18:00-22:00;

4.1 - 08:00-11:00; 18:00-22:00;

4.2 - 08:00-11:00; 18:00-22:00;

5.1 - 11:00-14:30;

5.2 - 22:00-24:00;

6.1 - 11:00-14:30; 22:00-24:00;

6.2 - 11:00-14:30; 22:00-24:00.

Ситуація зі світлом в Україні: важливі новини

Раніше УНІАН писав, якою буде ситуація з електроенергією взимку. За словами народного депутата від "Батьківщини", першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, ніхто не може давати прогнози щодо ситуації зі світлом на зиму для Києва та України, адже "горизонт планування – доба". Він пояснив, що усе залежить від кількох ключових факторів: куди саме поцілив ворог, наскільки серйозні руйнування, чи є необхідне обладнання та чи можна швидко все відновити.

Також ми писали, що РФ повністю знищила підстанцію в Овручі на Житомирщині. У міській раді мешканців закликали бути готовими до тривалої відсутності світла і дотримуватися вимог світломаскування.

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