В Україні у неділю вимикатимуть світло: графіки на 15 листопада

У неділю, 15 листопада, у частині регіонів України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.
За інформацією "Укренерго", для промисловості буде введено графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 2 черг).
"Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться у повідомленні.
Також в "Укренерго" нагадали, що актуальні графіки відключень слід перевіряти на офіційних сторінках оператора системи розподілу конкретного регіону.
Відключення світла - Сумська область
За даними "Сумиобленерго", 15 листопада в регіоні діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Відключення світла - Харківська область
Як повідомило "Харківобленерго", за вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у неділю, 15 листопада, з 08:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 - 16:00-18:00;
1.2 - 14:30-18:00;
2.1 - 14:30-18:00;
2.2 - 14:30-18:00
3.1 - 08:00-11:00; 18:00-22:00;
3.2 - 18:00-22:00;
4.1 - 08:00-11:00; 18:00-22:00;
4.2 - 08:00-11:00; 18:00-22:00;
5.1 - 11:00-14:30;
5.2 - 22:00-24:00;
6.1 - 11:00-14:30; 22:00-24:00;
6.2 - 11:00-14:30; 22:00-24:00.
Ситуація зі світлом в Україні: важливі новини
Раніше УНІАН писав, якою буде ситуація з електроенергією взимку. За словами народного депутата від "Батьківщини", першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, ніхто не може давати прогнози щодо ситуації зі світлом на зиму для Києва та України, адже "горизонт планування – доба". Він пояснив, що усе залежить від кількох ключових факторів: куди саме поцілив ворог, наскільки серйозні руйнування, чи є необхідне обладнання та чи можна швидко все відновити.
Також ми писали, що РФ повністю знищила підстанцію в Овручі на Житомирщині. У міській раді мешканців закликали бути готовими до тривалої відсутності світла і дотримуватися вимог світломаскування.