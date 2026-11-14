Фахівці назвали два найкращі бюджетні телевізори, що вийшли у 2026 році

Навіть у ціновому сегменті до 650 доларів можна знайти пристрої з якісним зображенням, підтримкою сучасних ігрових функцій та Smart TV.

Якщо бюджет на купівлю телевізора обмежений, це не означає, що доведеться миритися з поганою якістю зображення. На ринку представлено чимало доступних 4K-моделей, які підходять для перегляду фільмів, серіалів та телепередач. Однак вибрати дійсно вдалий варіант серед безлічі пропозицій буває непросто.

Видання RTINGS протестувало десятки телевізорів, використовуючи однакову методику оцінки незалежно від їхньої вартості. Перевірка включає сотні окремих тестів і займає більше тижня. Фахівці вивчають яскравість, контрастність, передачу кольорів та інші характеристики, щоб визначити, які моделі дійсно заслуговують на увагу.

За підсумками тестування експерти виділили два телевізори, на які варто звернути увагу в листопаді 2026 року: найкращий бюджетний варіант загалом і найвдалішу модель серед найдешевших пристроїв.

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Hisense U6SF Pro – найкращий бюджетний телевізор

Перше місце в рейтингу посів Hisense U6SF Pro. За оцінкою RTINGS, це несподівано хороший телевізор за свої гроші, який пропонує гідну якість зображення та набір функцій, що зазвичай зустрічається в дорожчих моделях.

Пристрій відрізняється високою контрастністю та глибоким чорним кольором, завдяки чому добре підходить для перегляду фільмів у темряві. При цьому телевізор добре справляється з відблисками при денному освітленні. Цьому сприяють матове антиблікове покриття екрану та висока пікова яскравість.

Телевізор також пропонує широкі можливості для підключення ігрових пристроїв. Він оснащений чотирма HDMI-роз’ємами, два з яких підтримують стандарт HDMI 2.1. Завдяки цьому можна використовувати PlayStation 5 чи Xbox Series й розкрити їхні можливості на повну. Передбачено й спеціальний режим із підвищеною частотою оновлення, який буде корисний власникам ігрових ПК.

Головним недоліком Hisense U6SF Pro експерти називають повільний час відгуку екрану. Через це під час перегляду спортивних трансляцій та запуску динамічних ігор рух може виглядати розмитим.

Hisense U6SF Pro випускається у п'яти варіантах діагоналі: 55, 65, 75, 85 і 100 дюймів. Експерти RTINGS протестували 65-дюймову версію вартістю 650 доларів і визнали її найкращим бюджетним телевізором серед перевірених моделей.

Vizio Mini LED Quantum 4K – найкращий серед найдешевших

Тим, хто хоче витратити ще менше, фахівці рекомендують Vizio Mini LED Quantum 4K. Ця модель поступається Hisense за якістю зображення, але перевершує більшість інших телевізорів у своїй ціновій категорії.

Яскравості телевізора достатньо, щоб справлятися з відблисками від стельового освітлення в помірно освітленому приміщенні. Хоча в дуже світлих кімнатах відблиски стають помітними і можуть заважати перегляду.

Ігрові можливості телевізора теж мають обмеження. У нього немає HDMI 2.1, зате передбачено три порти HDMI 2.0. Вони підтримують роздільну здатність 4K при частоті 60 Гц і Full HD при 120 Гц. Таким чином, користувачі можуть пожертвувати роздільною здатністю заради вищої частоти кадрів. Також є підтримка VRR, яка допомагає зменшити розриви зображення під час ігор.

Телевізор працює на платформі Vizio OS. Каталог додатків у нього менший, ніж у конкурентів, але основні стрімінгові сервіси, зокрема Prime Video, YouTube та Disney+, доступні.

Експерти RTINGs виділили 75-дюймову версію Vizio Mini LED Quantum 4K. Завдяки привабливій ціні (близько 500 доларів) вона стане одним із найкращих варіантів для тих, хто шукає недорогий телевізор із великою діагоналлю.

Окрім двох лідерів рейтингу, RTINGs виділили ще кілька моделей, які можуть зацікавити покупців.

TCL QM6K – гідна альтернатива Hisense U6SF Pro. Телевізор краще обробляє рух, тому за об’єктами, що швидко переміщуються, залишається менше розмиття. Однак він поступається конкуренту за яскравістю та гірше справляється з відблисками.

Hisense QD6QF – конкурент Vizio Mini LED Quantum 4K. Серед його переваг експерти відзначають чіткіше відображення руху та якісну обробку зображення. Однак загалом Vizio виявляється кращим: він забезпечує глибший чорний колір, помітно перевершує конкурента за яскравістю та насиченістю кольорів, а також пропонує ширші кути огляду.

Раніше експерти пояснили, чому ви даремно використовуєте USB-порт телевізора лише для фільмів. Можливості цього роз’єму набагато ширші, хоча конкретні функції залежать від моделі телевізора.

УНІАН розповідав, як перетворити старий телевізор на Smart TV, використовуючи вільний HDMI-порт.

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