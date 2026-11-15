Вперше в історії SpaceX 'впіймала' корабель Starship після повернення з орбіти (відео)

Це найважливіший крок на шляху до створення повністю багаторазової космічної системи.

Компанія SpaceX Ілона Маска успішно завершила 15-й випробувальний політ Starship: вперше космічний корабель повернувся з орбіти Землі та здійснив посадку за допомогою механічних захватів стартової вежі Mechazilla. Про це пише Reuters.

Запуск відбувся 13 листопада з космодрому Starbase у Техасі. Ракета-носій Super Heavy з 33 двигунами Raptor вивела Starship на траєкторію польоту, після чого відбулося розділення ступенів.

Корабель продовжив політ, вийшов на орбіту та розгорнув 26 супутників Starlink V3. За даними SpaceX, зв’язок було встановлено з усіма апаратами, які вже почали піднімати свої орбіти.

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Важливо, що Starship провів у космосі понад 20 годин. Потім фахівці SpaceX запустили один із двигунів Raptor для сходження з орбіти та повернення в атмосферу Землі.

Через 22,5 години після старту корабель повернувся на той самий космодром у Техасі. На заключному етапі він увімкнув три двигуни, знизив швидкість і наблизився до стартової вежі. Механічні захвати Mechazilla успішно впіймали Starship у повітрі.

Раніше SpaceX вже застосовувала цю технологію для повернення прискорювача Super Heavy, однак сам космічний корабель вдалося зловити вперше. При цьому повернення прискорювача Super Heavy під час 15-го польоту пройшло не за планом. Через недостатню кількість палива система керування автоматично скасувала повернення до стартового майданчика та спрямувала прискорювач у район посадки над Мексиканською затокою.

Новини про SpaceX

28 вересня американська компанія здійснила 14-й тестовий запуск космічної системи Starship. Вперше в історії програми корабель мав вийти на навколоземну орбіту й провести там майже 10-годинний політ.

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