Ці Samsung перестануть отримувати оновлення Android: можливо, ваш у переліку

Насамперед мова йде про серію Galaxy S23 та складні моделі Galaxy Z Fold/Flip 5.

Власники флагманських смартфонів Samsung, випущених у 2023-му році, отримали останнє велике оновлення операційної системи. Йдеться про One UI 9 на базі Android 17, яка стала фінальною версією Android для низки пристроїв Galaxy, як зазначили в Engadget.

Насамперед мова йде про лінійку Galaxy S23 – S23, S23+ та S23 Ultra. One UI 9 почала надходити на ці смартфони в Південній Кореї 14 жовтня, а потім апдейт дістався до інших регіонів, зокрема до Європи. Така сама ситуація стосується складаних Galaxy Z Fold 5 та Galaxy Z Flip 5.

Причина полягає в політиці оновлень Samsung, яка діяла на початку 2022 року. Тоді компанія гарантувала для флагманських пристроїв Galaxy лише чотири покоління оновлень ОС і п’ять років патчів безпеки.

Відео дня

Серія Galaxy S23 вийшла з попередньо встановленою Android 13. Після цього смартфони оновилися до Android 14, Android 15, Android 16 й тепер Android 17. Таким чином, передбачений виробником ліміт із чотирьох великих оновлень вичерпано.

Така сама ситуація склалася з іншими пристроями Samsung 2023 року. One UI 9 на базі Android 17 став останнім великим оновленням для:

Samsung Galaxy S23;

Samsung Galaxy S23+;

Samsung Galaxy S23 Ultra;

Samsung Galaxy S23 FE;

Samsung Galaxy Z Fold 5;

Samsung Galaxy Z Flip 5;

Samsung Galaxy A54;

Samsung Galaxy A34;

Samsung Galaxy M54.

Незважаючи на припинення великих оновлень Android, Samsung продовжуватиме випускати виправлення безпеки для перелічених вище смартфонів. Останнім роком підтримки безпеки для Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5, A54, A34 та M54 стане 2028-й. Це відповідає обіцянці надавати п’ять років оновлень безпеки з моменту виходу пристроїв.

При цьому Galaxy S23, S23+, S23 Ultra та Galaxy S23 FE досі значаться у графіку щомісячних оновлень Samsung. Стабільна версія One UI 9 для лінійки S23, що вийшла в жовтні 2026 року, також містить виправлення понад 79 вразливостей.

Ситуація з новішими смартфонами Samsung відрізняється. На початку 2024 року компанія переглянула політику оновлень, і Galaxy S24 стала першою лінійкою бренду, яка отримала 7 років оновлень операційної системи та 7 років патчів безпеки. Тобто Galaxy S24 не втратить актуальності й після 2030 року.

Однак нові умови не поширюються зворотно на смартфони, які вже продавалися на той момент, зокрема Galaxy S23.

Що нового в One UI 9 для власників Galaxy S23

Оновлення One UI 9 приносить власникам Galaxy S23 кілька корисних змін. Серед них – більш гнучке налаштування панелі швидких дій, вдосконалення Samsung DeX і Samsung Notes, нові функції спеціальних можливостей, а також індикатор конфіденційності, пов’язаний із місцезнаходженням.

Samsung також включила Galaxy S23 і Galaxy S23 FE до списку смартфонів із підтримкою функції Privacy Alerts на базі штучного інтелекту. Вона попереджає власників про потенційні загрози конфіденційності. Однак кілька інших нових можливостей Galaxy AI оминули ці моделі.

Згідно з таблицею сумісності, лінійка Galaxy S23 та модель S23 FE не підтримують жодну з чотирьох нових функцій штучного інтелекту One UI 9: My FanCam, Now Nudge, користувацькі картки Now Brief та Call Brief.

Раніше власникам Samsung Galaxy розповіли, як швидко очистити пам'ять, не видаляючи фото. Обсяг пам'яті смартфонів зростає, але моделі на 128 і 256 ГБ, як і раніше, залишаються найпопулярнішими і часто переповнюються.

Експерти з безпеки попереджають, що мільярду власників Android прямо зараз загрожує небезпека. Все тому, що вони досі користуються Android 12 або більш ранніми версіями, для яких Google більше не випускає патчів безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: