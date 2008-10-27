Ющенко у п`ятницю зустрінеться з Летермом

Київ. 27 жовтня. УНІАН. У п`ятницю, 31 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрінеться з прем`єр-міністром Бельгії Івом ЛЕТЕРМОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це на брифінгу поінформувала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, на зустрічі обговорюватимуться актуальні питання двостороннього співробітництва у політичній, економічній та гуманітарній сферах, аспекти міжнародної тематики тощо. Зокрема, йтиметься про підтримку бельгійською стороною євроатлантичних та європейських прагнень України.

Глава Української держави порушить також питання щодо необхідності дотримання Бельгією положень Угоди про лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС.

Окрім того, В.ЮЩЕНКО планує порушити питання щодо підтримки Бельгією зусиль України з міжнародного визнання Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу.