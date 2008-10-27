70% ісландців хочуть до ЄС

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Практично 70% ісландців виступають за приєднання їхньої країни до ЄС.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюднені сьогодні ісландським щоденником Frettabladid.

Згідно з результатами опитування, 68,8% ісландців у віці від 18 років і старше виступають за подання заявки на вступ до ЄС. У лютому цього року таку ідею підтримували лише 55,1%, а минулого вересня – 48,9% опитаних.

Загалом в ході опитування було опитано 800 мешканців Ісландії з 320 тис. населення.

Як повідомляв УНІАН, зараз Ісландія, в якій переважно розвинена банківська система, переживає серйозні проблеми на фоні фінансової кризи. Ісландія звернулася з проханням надати їй кредит в 4 млрд. дол. На це звернення поки відгукнулася лише Росія, яка розглядає можливість надання такого кредиту.

Минулого тижня комісар ЄС з питань розширення Оллі РЕН висловив думку, що у випадку подання Ісландією заявки на членство в ЄС, переговори могли б бути швидко завершені.