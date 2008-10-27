Газовий ”ОПЄК” вигідний Європі?

Москва. 27 жовтня. УНІАН. Створення Форуму країн експортерів газу так званого «газового ОПЕК» вигідно Європі і не загрожує її енергетичній безпеці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства (РГТ) Валерій ЯЗЄВ.

«Європа одержує в результаті створення ФКЕГ (Форум країн експортерів газу) серйозні переваги – одержує передбачену політику від такої інтеграції країн, які володіють під 60% світових запасів газу», - сказав В.ЯЗЄВ, зазначивши, що зараз переговори йдуть насамперед між РФ, Іраном і Катаром. У той же час, він додав, що країнам-експортерам газу потрібні довгострокові споживачі.

За його словами, сьогодні не йдеться про квотування постачань газу та узгодження цін на нього. На його думку, необхідно зараз говорити про формулу формування ціни на газ, узгодження маршрутів доставки його, а також графіків введення в експлуатацію нових родовищ. Він упевнений, що це в цілому позитивно позначиться на питанні світової енергетичної безпеки, а не тільки Європи.

В.ЯЗЄВ підкреслив, що Росія виступає за довгострокові контракти на постачання вуглеводнів споживачам.

За його словами, вже сьогодні є контакти підписані між «Газпромом» і споживачами до 2036 і 2046 років.

«Ми за довгострокові контракти – вони основа вступу Росії в якісь інтеграційні угруповання і це ніяким чином не підірве наше ставлення до довгострокових контрактів - вони будуть безперечно російською стороною виконуватися», - запевнив він.