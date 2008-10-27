Туреччина підтримує ПДЧ для України
17:56, 27 жовтня 2008Новини ЄС
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Президент Гюль запевнив в цьому Ющенка
Анкара. 27 жовтня. УНІАН. Туреччина підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Турецької Республіки Абдулла ГЮЛЬ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ в Анкарі.
А.ГЮЛЬ підкреслив, що Туреччина підтримує політику відкритих дверей НАТО, і в цьому контексті вважає доречною підтримку всіх кроків, які здійснює Україна щодо приєднання до Альянсу.
Крім того, в ході прес-конференції А.ГЮЛЬ зазначив, що із задоволенням прийняв запрошення В.ЮЩЕНКА відвідати Україну.
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