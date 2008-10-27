ЄЦБ може ще раз знизити облікові ставки

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Європейський центробанк (ЄЦБ) може ще раз понизити облікові ставки.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив у Мадриді Президент ЄЦБ Жан-Клод ТРІШЕ.

“Я вважаю це можливим”, - сказав він, зазначивши, що відповідне рішення може бути схвалене 6 листопада цього року.

За словами Ж.-К.ТРІШЕ, інфляційний тиск зменшився, що дає підстави для банку знижувати облікові ставки.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня ЄЦБ знизив облікові ставки до 3,75% річних з 4,25%.