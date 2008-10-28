Комітет керівників ПАРЄ відвідає Тбілісі

Страсбург. 28 жовтня. УНІАН. 30 жовтня делегація Комітету керівників Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на чолі з Президентом ПАРЄ Луїсом Марія де ПУЧЕМ відвідає Тбілісі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Візит відбудеться в рамках заходів на виконання Резолюції ПАРЄ №1633 “Про наслідки війни між Грузією та Росією”, схваленої на сесії Асамблеї 2 жовтня цього року, і в якій міститься доручення Комітету відвідати Тбілісі та Москву.

В ході візиту до столиці Грузії члени Комітету керівників зустрінуться зі спікером грузинського парламенту Давидом БАКРАДЗЕ, прем’єр-міністром Григолом МГАЛОБЛІШВІЛІ, міністром закордонних справ Екою ТКЕШЕЛАШВІЛІ, міністром внутрішніх справ Іване МЕРАБІШВІЛІ, міністром з питань реінтеграції Олександром ЛОМАЯ. Крім того, члени делегації ПАРЄ зустрінуться з головами місії спостерігачів ЄС, делегації Єврокомісії та місії ОБСЄ.

Стан реалізації Резолюції ПАРЄ планується обговорити на засідання Постійної комісії Асамблеї у Мадриді 28 листопада цього року.

Комітет керівників є консультативним органом при Бюро та Президентові Асамблеї. До нього входять Президент ПАРЄ, керівники п’яти політичних груп та генеральний секретар Асамблеї Матео СОРІНАС.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію про наслідки війни між Росією та Грузією, в якій засудила і Росію, і Грузію, закликавши до проведення міжнародного розслідування.

В резолюції засуджуються дії Грузії за початок воєнних дій 7 серпня цього року, використання важкої зброї та касетних мін, використання диспропорційної сили, хоча і на своїй території.

Водночас, ПАРЄ засудила дії Росії за широкомасштабну військову диспропорційну відповідь, як такі, що порушують Статут Ради Європи. ПАРЄ також зазначила, що такі дії Росії призвели до окупації значної частини території Грузії, нападів на економічну та стратегічну інфраструктуру Росії, яка може розглядатися як пряма атака на суверенітет Грузії, що також є порушення Статуту Ради Європи.