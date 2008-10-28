Саркозі хоче більше грошей для МВФ

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ виступає за збільшення коштів для фінансування діяльності Міжнародного валютного фонду.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Версалі після зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Гордоном БРАУНОМ.

“Я думаю, що необхідно знайти шляхи та засоби для того, щоб МВФ мав більше грошей для підтримки певної кількості країн, я думаю, в першу чергу, про країни, що розвиваються”, - сказав Н.САРКОЗІ.

Президент Франції зазначив, що питання діяльності МВФ – це не просто питання фінансового регулювання чи перебудови капіталізму.

“Це також питання загального світового управління”, - сказав він.

Н.САРКОЗІ зазначив, що роль МВФ буде обговорюватися під час неформального самміту ЄС, якій відбудеться 7 листопада у Брюсселі.

Головною темою цього самміту має стати обговорення проблем, викликаних фінансовою кризою, та шляхів їх подолання.