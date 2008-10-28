Браун хоче допомогти Східній Європі

20:51, 28 жовтня 2008
Новини ЄС
0 0

Треба завадити розповсюдженню кризи

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр Великобританії Гордон БРАУН бачить одним з перших пріоритетів стати на заваді розповсюдженню фінансової кризи у Східній Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Версалі після зустрічі з Президентом головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ.

“Серед самих перших пріоритетів – завадити розповсюдженню фінансової кризи в країнах, що розвиваються, включаючи Східну Європу”, - сказав він.

Г.БРАУН не надав інших деталей, зазначивши лише, що в цьому контексті вони обговорили також питання ролі МВФ.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter