Огризко обговорив хід переговорів про авіапростір

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Сьогодні у ході робочого візиту до Брюсселя міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО зустрівся з віце-президентом Європейської Комісії з питань транспорту Антоніо ТАЙАНІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі співрозмовники обговорили хід переговорного процесу щодо Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Міністр закордонних справ України, зокрема, привітав прогрес, досягнутий на зустрічі експертів двох сторін 22-23 жовтня ц.р.

Крім того, В.ОГРИЗКО та А.ТАЙАНІ обговорили участь України у переговорах з Європейською Комісією щодо імплементації пропозицій з розширення Центральної транс’європейської транспортної вісі територією України.

Глава МЗС України також висловив вдячність віце-президентові Єврокомісії за його активну позицію під час дебатів у Європейському парламенті щодо вшанування трагедії Голодомору 1932-1933 років в Україні і за його внесок у схвалення Європарламентом резолюції з цього питання.