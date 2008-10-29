ЄК хоче попередити безробіття та підтримати попит

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Єврокомісія вважає найголовнішим завданням в умовах кризи попередити зростання безробіття та підтримати попит.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню надзвичайного засідання Комісії, присвяченого подоланню фінансової кризи, її Президент Жозе БАРРОЗУ.

“Головні пріоритети: мінімізувати вплив на зайнятість, попит та добробут наших громадян”, - сказав він.

За його словами, на своєму сьогоднішньому засіданні Комісія визначила рамкову політику ЄС, яка матиме форму Комюніке Єврокомісії для Європарламенту та Ради ЄС.

Крім того, до 26-го листопада Комісія пропонує підготувати перелік конкретних заходів, необхідних для подолання кризи.

За словами Президента Єврокомісії, в нинішніх умовах особливо важливого значення набуває координація дій країн-членів ЄС в проведенні економічної політики, і, зокрема, в питаннях подолання інфляційних процесів та надання допомоги найбільш уразливим верствам населення, які можуть постраждати внаслідок кризи.

Ж.БАРРОЗУ висловив переконання у тому, що одним з шляхів подолання кризи може стати збільшення інвестицій в дослідження та розвиток, зокрема, проектів в сфері транспорту, енергетики, високих технологій, задля чого, на його переконання, потрібно краще використовувати інститут державно-приватного партнерства.

Крім того, Президент наголосив, що на фоні кризи не втрачають актуальності питання протидії кліматичним змінам та покращення енергоефективності, а, навіть, навпаки, вони можуть сприяти виходу з кризи.

“Наприклад, інвестиції в енергоефективність будинків сприятимуть розвитку промисловості і, водночас, будуть спрямовані на протидію кліматичним змінам”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.