Україна та ”Сажем” модернизуватимуть вертольоти

Київ. 3 листопада. УНІАН. Результатом участі української військової делегації у Міжнародному салоні морського озброєння “Євронаваль-2008” стало підписання контракту з французькою компанією “Сажем” щодо модернізації українських вертольотів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, 31 жовтня завершився візит делегації українського військового відомства на чолі із заступником міністра оборони України Богданом БУЦОЮ з метою участі у Міжнародному салоні морського озброєння “Євронаваль-2008” у Французькій Республіці.

Збройні Сили України на цьому заході, організованому спільно з Державним підприємством “Укроборонсервіс” представляли також командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ та директор Департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Володимир ГРЕК.

Під час роботи салону “Євронаваль-2008” представники української військової делегації провели зустрічі з керівниками відомих французьких, німецьких та італійських компаній, під час яких обговорили питання стосовно будівництва кораблів класу “корвет” для потреб ВМС України та інші важливі питання.

Вагомим результатом цих зустрічей стало підписання українською стороною контракту з французькою компанією “Сажем” на модернізацію українських вертольотів.