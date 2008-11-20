В Єврокомісії бачать багато перешкод для скасування віз українцям

Київ. 20 листопада. УНІАН. Заступник генерального директора Генерального директорату Європейської Комісії з питань зовнішніх відносин Х`ю МІНГАРЕЛЛІ заявляє, що на даний час існують серйозні перешкоди для переходу у відносинах з Україною на безвізовий режим. Про це він заявив сьогодні журналістам у Києві після засідання Комітету з питань співробітництва між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Х.МІНГАРЕЛЛІ, «у нас є амбітні цілі, і ми б хотіли, щоб наш діалог перейшов на той етап, коли ми зможемо говорити про перехід на безвізовий режим. Але це не відбудеться завтра, тому що у нас є дуже багато перешкод, які ще потрібно подолати».

Зокрема, зазначив Х.МІНГАРЕЛЛІ, сторонам необхідно домовитися про забезпечення безпеки проїзних документів для здійснення подорожей, а також забезпечити ефективне управління кордонами. «Нам також потрібно разом працювати для того, щоб подолати нелегальну міграцію. Ви бачите, що у нас є дуже багато перешкод, які нам потрібно ще подолати, але наше завдання дуже чітке – нам потрібно дійти до тієї крапки в наших відносинах, коли українці зможуть вільно пересуватися», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2008 року Україна і ЄС почали консультації про введення безвізового режиму. Рішення про початок консультацій було схвалене на саміті ЄС-Україна 9 вересня цього року в Парижі.

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО після цих консультацій висловив сподівання, що Європейський Союз введе безвізовий режим для України до 2012 року, оскільки Україна разом із Польщею прийматиме фінал чемпіонату Європи з футболу.

У свою чергу віце-президент Єврокомісії Жак БАРРО повідомив, що визначено 4 основні теми переговорів: безпека документів, боротьба з нелегальною міграцією, внутрішній правопорядок і безпека, зовнішні відносини.

При цьому Ж.БАРРО зазначив, що Єврокомісія розраховує на посилення ролі України в боротьбі з організованою злочинністю, торгівлею людьми і відмиванням брудних коштів.

Ж.БАРРО також підкреслив, що питання лібералізації візового режиму залежатиме в першу чергу від України. «Я не можу зараз говорити про дати», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи вимагатиме Єврокомісія введення в Україні паспортів з біометричними даними, віце-президент ЄК зазначив, що введення біометрії серйозно полегшило б підготовку переходу до безвізового режиму.