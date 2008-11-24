МЗС Польщі просить від Грузії роз`яснити деталі обстрілу Президентів

Варшава. 24 листопада. УНІАН. Міністерство закордонних справ Польщі звернулось до грузинських властей з проханням надати детальнішу інформацію про всі обставини інциденту з обстрілом президентів Польщі та Грузії Леха КАЧИНСЬКОГО та Михайла СААКАШВІЛІ.

Про це повідомив прес-секретар польського МЗС Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ, повідомляє TVN24.

Зокрема, міністерство хоче знати, чи були виконані усі необхідні процедури для гарантування безпеки польського президента під час візиту в зону конфлікту, де президентський кортеж був обстріляний із нібито контрольованої росіянами території.

Тим часом глава уряду Польщі Дональд ТУСК, який перебуває з візитом у Великій Британії, доручив підготувати спеціальний рапорт в справі недільного інциденту.

Рапорт підготують Бюро охорони урядовців (BOR), служба розвідки та Бюро національної безпеки.

«Ми хочемо якнайшвидше підготувати такий рапорт, аби знати, що сталось насправді», - сказав Д.ТУСК.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Варшавська окружна прокуратура розпочала попереднє розслідування інциденту з обстрілом президента Польщі Л.КАЧИНСЬКОГО на кордоні самопроголошеної Південної Осетії в Грузії.

Репортери польського TVN24, які були свідками подій, та військові експерти не виключають можливості, що інцидент був спеціально «зрежисовано».

Між тим глава Бюро національної безпеки Владислав СТАСЯК відкидає таку можливість.

Довідка УНІАН. В неділю, 23 листопада, кортеж президентів Польщі та Грузії було обстріляно по дорозі до табору грузинських біженців на кордоні з Південною Осетією в районі Ахалгорі.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, але ситуація викликала значний резонанс в світових медіа.

Грузія та Росія обвинувачують один одного в провокації.

Л.КАЧИНСЬКИЙ назвав обстріл свідченням того, що мирний план, узгоджений Президентами Франції та РФ, не виконується і пообіцяв довести це до відома колегам в ЄС та НАТО.

Єврокомісія висловила занепокоєння з приводу інциденту, заявивши, що очікує детальнішої інформації про обставини обстрілу президентського кортежу, в якому перебував глава держави-члена Євросоюзу.

Польща приєдналась до ЄС у травні 2004 року.