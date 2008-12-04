ЄК бачить Україну інтегрованою в енергетичний ринок ЄС

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Єврокомісія хоче бачити Україну повністю інтегрованою в енергоринок ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в комюніке Єврокомісії для Ради ЄС та Європарламенту про Східне партнерство, оприлюдненому ввечері 3 грудня.

“Посилення підтримки повної інтеграції енергетичного ринку України до ринку ЄС”, - зазначається у документі.

Єврокомісія також розглядає як пріоритет модернізацію української газотранспортної та нафтотранспортної системи, включаючи покращення системи моніторингу за транспортуванням нафти та газу. Крім того, комюніке передбачає проведення конференції донорів для модернізації газотранспортної системи України протягом 2009 року.

Комюніке також передбачає швидке завершення переговорів з Україною та Молдовою про приєднання до Енергетичної спільноти з можливим наданням статусу спостерігачів іншим східним партнерам, посилені політичні зобов’язання з Азербайджаном, як країною-постачальником енергоресурсів до ЄС, посилення співпраці з Білоруссю в області транзиту енергоресурсів та реформування енергетичного ринку.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Єврокомісія представила свої пропозиції щодо Східного партнерства – польсько-швецької ініціативи, представленої у травні цього року і схваленої на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у червні.

1 вересня цього року Європейська Рада на фоні російсько-грузинської війни закликала прискорити роботу над імплементацією ініціативи. Очікується, що на грудневому засіданні Європейської Ради лідери голів держав та урядів країн-членів ЄС обміняються думками щодо представлених пропозицій, а остаточне рішення схвалять вже у березні наступного року.

Східне партнерство має охопити 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.