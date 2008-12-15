У Страсбурзі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владіміра Шпідли
01:44, 15 грудня 2008Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить пропозиції щодо перегляду законодавства про Європейський фонд вирівнювання наслідків глобалізації. Мета зміни законодавства полягає у посиленні здатності фонду бути інструментом відповіді на поточну фінансову та економічну кризу та покращення результатів використання цього фонду при створенні нових робочих можливостей.
Дата проведення: 16 грудня 2008 року Час початку: 15-30
Час початку: 15-30
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