У Страсбурзі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владіміра Шпідли

В ході прес-конференції комісар представить пропозиції щодо перегляду законодавства про Європейський фонд вирівнювання наслідків глобалізації. Мета зміни законодавства полягає у посиленні здатності фонду бути інструментом відповіді на поточну фінансову та економічну кризу та покращення результатів використання цього фонду при створенні нових робочих можливостей.

Дата проведення: 16 грудня 2008 року Час початку: 15-30