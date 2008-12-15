Номер екстреного виклику ”112” став доступним в усіх країнах ЄС

Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Номер екстреного виклику “112” став доступним в усіх країнах-членах ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Мартін СЕЛМЕЙР.

“Сьогодні номер “112! Працює в усіх країнах-членах ЄС”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що ще кілька місяців тому цей номер, зокрема, був недоступний в Болгарії та Румунії з мобільних та фіксованих телефонів.

М.СЕЛМЕЙР зазначив, що у зв’язку з цим Єврокомісія припинить процедури про порушення законодавства ЄС, розпочаті раніше проти тих країн, в яких номер “112” був недоступний.

Він також зазначив, що номер “112” не заміняє національні номери екстреного виклику, а лише служить єдиним номером, за яким можуть звернутися, в першу чергу, іноземні громадяни, що прибули до тієї чи іншої країни-члена ЄС.

Єдиний номер екстреного виклику “112” був запроваджений в 1991 році, з 1998 року його доступність з мобільних та фіксованих ліній зв’язку стала обов’язковою.