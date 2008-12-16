Качинський заблокував пенсійну реформу уряду Туска

Варшава. 16 грудня. УНІАН. Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ застосував право вето на ухвалений парламентом в листопаді урядовий законопроект, який скорочував кількість осіб, що маю право до дострокової пенсії до 250 тисяч з 1,1 млн. поляків.

Як пише Gazeta Wyborcza, Л.КАЧИНСЬКИЙ назвав урядовий законопроект «несправедливим» та звинуватив уряд в ігноруванні діалогу з представниками професійних груп, які втратили право дострокової пенсії.

«Цей закон несправедливий. Критерії, якими керувались при виборі груп з правом дострокової пенсії, були самовільними, уряд не вів діалогу з громадянами», - сказав польський президент.

Уряд відкидає звинувачення, заявляючи, що в результаті переговорів з різними професійними групами кількість осіб, які мають право дострокової пенсії, зросла до 250 тисяч з раніше планованих 130 тисяч.

«Президент керується короткотерміновою виборчою логікою. Він ”прогнувся” перед профспілками», - каже глава фракції правлячої в Польщі «Громадянської платформи» в Сеймі Збігнєв ХЛЄБОВСЬКИЙ.

Газета зауважує, що вето президента означає, що з наступного року ніхто в Польщі не зможе вийти достроково на пенсію, оскільки з 2009 втрачає чинність діюче законодавство, яке регулює сферу дострокової пенсії, а новий закон не має шансів бути прийнятим.

Л.КАЧИНСЬКИЙ запропонував продовжити дію чинного нині законодавства, аби зберегти право дострокового виходу на пенсію більшості поляків в наступному році, але проти цього проти виступає уряд та експерти, оскільки в наступному році усі платники податків повинні були б за це заплатити додатково 2 млрд. злотих (670 млн. доларів), а упродовж наступних 5 років - більше 12 мільярдів злотих.

Експерти також зауважують, що Пенсійний фонд Польщі ZUS вже зараз має великий дефіцит, який за 5 років зросте до 150 мільярдів злотих (50 мільярдів доларів).

У зв’язку з цим уряд не має іншого виходу, як добиватись проведення пенсійної реформи.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді та грудні у Варшаві протестувало кілька тисяч поляків різних професій проти пенсійної реформи, яка скорочує кількість осіб, що мають право на дострокову пенсію.

Польща щомісячно витрачає на виплату пенсій та «рент» 4,8 млн. пенсіонерам та 2,6 млн. «рентистам» близько 3,84 млрд. доларів.

Середня пенсія (до оподаткування) складає понад 550 доларів, «рента» за інвалідністю - близько 500 доларів, а «родинна рента» - 460 доларів.

У Польщі на пенсію на загальних засадах можуть вийти чоловіки в 65, а жінки - в 60 років.