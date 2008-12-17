Рига, Лієпая та Цесіс претендують на звання культурної столиці ЄС-2014

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Рига, Лієпая та Цесіс стали трьома містами-кандидатами Латвії на звання культурної столиці ЄС-2014.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення схвалило сьогодні європейське журі, що займається питанням визначення культурних столиць Європи.

Міста, що пройшли попередній відбір, мають презентувати більш повно свої кандидатури до літа 2009 року.

Відповідно до рішення Європарламенту та Ради ЄС від 2006 року, в 2014 році культурними столицями ЄС мають стати по одному місту з Латвії та Швеції. Минулого тижня журі вже визначило, зо кандидатами від Швеції будуть міста Лунд та Умеа.