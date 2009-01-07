Росія вважає, що Україна хоче добитися дешевого газу для себе

Брюссель. 7 січня. УНІАН. Росія вважає, що Україна своїми діями хоче добитися дешевого газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні під час телефонної конференції речник прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА Дмитро ПЕСКОВ.

«Україна хоче натиснути на Росію з метою отримання газу фактично безкоштовно», - сказав він.

За словами речника російського прем’єра, під час світової економічної кризи Україна хоче зберегти свою промисловість за рахунок російських платників податків.

«Ми всі страждаємо від світової кризи, але це ще не означає, що російські платники податків мають присвячувати себе збереженню української промисловості», - сказав Д.ПЕСКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну. Водночас, представники «Газпрому» та речник прем’єра Росії Дмитро ПЕСКОВ заявили сьогодні, що це Україна перекрила транзит газу.