Баррозу висловив свою стурбованість ситуацією з газом Путіну
14:37, 13 січня 2009Новини ЄС
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Президент Єврокоміссії зателефонував рсійському прем`єру
Брюссель. 13 січня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ висловив стурбованість ситуацією з постачанням газу у телефонній розмові з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ сьогодні.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам член Кабінету Президента Єврокомісії Метью БОЛДУЇН.
“Ж.БАРОРЗУ висловив жаль незначним рівнем газу, що постачається до Європи, а також відсутністю повного доступу експертів до головного диспетчерського центру в Москві”, - сказав представник Кабінету Президента Єврокомісії.
Він зазначив, що В.ПУТІН пообіцяв зробити те, що він може для забезпечення повного доступу експертів до диспетчерського центру.
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