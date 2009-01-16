Економіка Латвії цього року може впасти на 5%

Київ. 16 грудня. УНІАН. Спад внутрішнього валового продукту (ВВП) в Латвії цього року становитиме 5%, проте може бути й гірше, заявив голова Банку Латвії Ілмар РІМШЕВИЧ, повідомляє латвійське видання «Телеграф».

За інформацією видання, наприкінці минулого року інфляція в Латвії продовжила знижуватись, склавши на кінець року 10,5%. На цей процес вплинули як зниження попиту, так і падіння світових цін на енергоресурси. Попри те, що вже ухвалено багато адміністративних рішень, зокрема про підвищення ставки ПДВ і акцизного податку, що вплине на вартість певних груп товарів, зниження попиту й сприятлива ситуація на ринку енергоресурсів дасть змогу очікувати подальшого зниження інфляції.

”У січні її рівень (рівень інфляції – УНІАН) ще трохи зросте, проте вже в лютому і в подальші місяці ми знову зможемо спостерігати падіння споживчих цін аж до однозначного показника, який очікується вже навесні”, – пояснив І.РІМШЕВИЧ.

Якщо це станеться, то введення євро теоретично стане можливим вже в 2011 році.

Цього року спад ВВП становитиме 5%, прогнозує президент Центробанку Латвії із застереженням, що розвиток економіки залежатиме від низки чинників, у тому числі і від світових процесів. Багато що залежатиме також від ситуації на ринку праці й еластичності зарплат.