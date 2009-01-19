Росія продовжить будівництво нових газопроводів

Москва. 19 січня. УНІАН. Глава уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН вважає, що Росія має продовжити роботу з будівництва нових газопроводів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після церемонії підписання газових контрактів на 2009-2019 роки.

За словами В.ПУТІНА, необхідно використовувати не тільки діючі потужності для транзиту газу.

При цьому він зазначив, що Росія готова разом з Україною подумати над розвитком української газотранспортної системи.

«Слід диверсифікувати ці ризики, потоки і будувати нові трубопроводи: «Північний потік» - по дну Балтійського моря і «Південний потік» - по дну Чорного моря у напрямку балканських країн», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він зазначив, що необхідно створювати нову інфраструктуру для зріджування природного газу і його транспортування кінцевим споживачам.