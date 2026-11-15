Антарктичний тюлень здивував полярників 'сніговим янголом' (відео)

За словами дослідників, життя крилеїдів тісно пов'язане з льодом.

Українські полярники зафіксували кумедну поведінку тюленя-крилеїда неподалік антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована на острові Галіндез, - тварина перевернулася на спину й покачалася в снігу, ніби робила "снігового янгола".

"Головний герой відео – тюлень-крилеїд. Спершу він перевернувся на спину та покачався в снігу", - розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Як пояснив біолог 31-ї української антарктичної експедиції Кирило Суліма, у такий спосіб крилеїди люблять чухатися.

Після цього тюлень поповз до групи своїх родичів і влаштувався поруч із ними відпочивати на крижині. Усе це полярники зняли на припаї в одній із бухт острова Галіндез.

За словами дослідників, життя крилеїдів тісно пов'язане з льодом. На крижинах вони відпочивають, народжують і вигодовують дитинчат. Часто цих тюленів можна побачити під час мандрівок Антарктикою на плавучих крижинах. Так їм легше вибиратися на поверхню, водночас вони завжди мають доступ до води, а отже, і до їжі.

"Цікаво, що зустріти їх у таких подорожах можна як поодинці, так і величезними групами по кілька десятків чи сотень тварин", - зазначають науковці.

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Нагадаємо, українські полярники, які працюють на станції "Академік Вернадський", що на острові Галіндез, зафіксували рідкісне атмосферне явище – іризацію перистих хмар. Йшлося, що на небі воно має вигляд нерівної різнокольорової плями, схожої на величезну мильну бульбашку.

Явище виникає внаслідок взаємодії світла з дрібними частинками. Сонячні промені огинають перешкоди, після чого світлові хвилі накладаються одна на одну, завдяки чому з'являються різнокольорові переливи.

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