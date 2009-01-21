Керівництво ЄС сподівається на співробітництво з Обамою

Брюссель. 21 січня. УНІАН. Керівництво ЄС привітало Барака ОБАМУ з інавгурацією і висловило сподівання в розширенні співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ, зокрема, повторив свою пропозицію Б.ОБАМІ виступити перед депутатми Європарламенту у квітні, під час його першого візиту до Європи для участі в самміті G20 в Лондоні та в самміті НАТО, присвяченому 60-ій річниці організації, якій відбудеться у французькому Страсбурзі та німецькому Кілі.

Президент Європарламенту зазначив, що з приходом нової Адміністрації в США, ЄС та США можуть посилити трансатлантичні відносини.

“Ми маємо унікальний шанс відкрити нову главу і зайнятися новими роздумами. Наша мета – викувати сильне партнерство між США та ЄС на основі рівності”, - заявив Президент Європарламенту.

Серед основних викликів, які стоять сьогодні перед ЄС та США Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ назвав економічні та фінансові виклики, боротьбу з кліматичними змінами, енергетичну безпеку, Близькосхідне врегулювання, тероризм та міжнародну злочинність.

“Якщо ЄС та США зможуть успішно співпрацювати, ми зможемо бути основною силою для сприяння процвітанню, миру та встановлення цивілізованих цінностей у світі”, - сказав Президент Європарламенту.

У свою чергу Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ у своїй заяві з нагоди інавгурації Б.ОБАМИ, закликав Європу та США до поглиблення двосторонніх зв’язків і посилення зусиль для відповіді на виклики сьогодення.

“США та ЄС мають визнати їхню взаємозалежність і потребу до відкритості, працюючи водночас разом, щоб сформувати відповідь на глобальні виклики, починаючи з фінансової та економічної кризи, завершуючи мир та безпеку, в тому числі на Близькому Сході, виклики розвитку і, звичайно, визначення шляхів боротьби нашого покоління для зупинки кліматичних змін”, - заявив Ж.БАРРОЗУ.

“Ми живемо у час викликів. І ці виклики, які ми зустрічаємо, не поважають національні кордони”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Б.ОБАМА став 44-им Президентом США.