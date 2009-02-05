Україна не платитиме ЄС за недоотриманий газ

Київ. 5 лютого. УНІАН. Україна не має наміру відшкодовувати європейським країнам збитки, завдані внаслідок припинення Росією транзиту природного газу територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

«Я думаю, що хто винен, той і заплатить. Україна не винна у всіх цих процесах. Як відомо, є заява європейського комісара пана ПІБАЛГСА про те, що Україна не перешкоджала транзиту російського газу до Європи, не припиняла такого транзиту, не проводила несанкціонованого відбору газу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що в газовому конфлікті з Росією Україна займала чесну позицію і має намір виконувати всі свої нинішні зобов`язання з транспортування російського газу в європейські країни.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не одержували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі винила Україну, звинувачуючи її в крадіжці газу. Україна спростовувала всі звинувачення.

19 січня НАК ”Нафтогаз України” і ВАТ ”Газпром” підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила подачу газу до Європи.

При цьому 20 січня комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявив про відсутність фактів несанкціонованого відбору газу Україною після 31 грудня 2008 року.

Сьогодні, 5 лютого, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Україна повинна компенсувати збитки країнам, які постраждали внаслідок зриву постачання газу в січні 2009 року. «Ми вважаємо, що фінальну юридичну відповідальність за проблему, що трапилася, несе українська сторона, на ній і повинні бути локалізовані можливі збитки. Ми розберемося з нашими українськими партнерами», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.