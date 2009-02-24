Міністри ЄС не домовилися щодо фінансування енергопроектів

Брюссель. 24 лютого. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС не змогла визначитись щодо вкладення 3,75 млрд. євро в енергетичну інфраструктуру.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, це питання обговорювалося 23 лютого на засіданні Ради міністрів.

Міністри країн-членів ЄС, зокрема, не змогли досягти згоди щодо того, яким чином фінансувати енергетичні інфраструктурні проекти. Так, Німеччина та Австрія виступали за розгляд фінансування кожного окремого проекту, а міністр закордонних справ Іспанії Дієго Лопес ГАРРІДО зазначив, що не повністю згоден із запропонованою Єврокомісією версією витрат грошей. Свої застереження також висловили Португалія, Греція та Болгарія.

Передбачається, що тепер питання щодо того, які саме проекти можуть бути профінансовані з бюджету ЄС, буде обговорено на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 19-20 березня.

Таким чином, остання дата щодо розподілу невитрачених бюджетних коштів з бюджету 2008 року минула, а відтак, Рада міністрів дала доручення Комітету постійних представників країн-членів ЄС в Брюсселі вивчити можливість фінансування енергетичних проектів в рамках бюджетних призначень на 2009-2010 роки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Єврокомісія запропонувала витратити 5 млрд. євро невитрачених в 2008 році бюджетних грошей на енергетичну інфраструктуру (3,75 млрд. євро) та розвиток сільського господарства (1,25 млрд. євро).

Єврокомісія, зокрема, пропонувала витратити 1,250 млрд. євро на підтримку проектів з уловлення та зберігання “парникових” газів, 1,750 млрд. євро – на будівництво газової та електричної інфраструктури для поєднання мереж країн-членів ЄС, 0,5 млрд. євро – на підтримку прибережних повітряних електростанцій.

Ці витрати мали стати частиною схваленого Європейською Радою (саммітом голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у грудні 2008 року плану стимулювання розвитку економіки в 2009 році на 200 млрд. євро, або 1,5% ВВП.