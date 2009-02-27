Угода про малий прикордонний рух з Польщею запрацює скоро

Київ. 27 лютого. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ розраховує, що в травні-червні Україна та Польща почнуть практичну реалізацію угоди про малий прикордонний рух

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Г.НЕМИРЯ висловив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів після закінчення переговорів з урядовою делегацією Польщі на чолі з віце-прем`єр-міністром Вольдемаром ПАВЛЯКОМ.

«У нас є гарні новини. Протягом найближчих днів у польському парламенті буде здійснено ратифікацію угоди про малий прикордонний рух, що дасть змогу вже в травні-червні цього року почати практичну реалізацію цієї угоди», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Віце-прем`єр України нагадав, що відповідно до угоди про малий прикордонний рух багато громадян України та Польщі, які живуть на прикордонних територіях, зможуть перетинати державний кордон за спрощеною процедурою.

Г.НЕМИРЯ також повідомив, що сьогодні під час переговорів з В.ПАВЛЯКОМ обговорювали першочергові кроки з поступового запровадження на польсько-українському кордоні спільного митного контролю.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала угоду про малий прикордонний рух з Польщею 28 березня 2008 року.

Українсько-польська угода про малий прикордонний рух включала в прикордонну зону понад 1,5 тис. населених пунктів в Україні. За оцінками МЗС Польщі, у цій зоні проживають близько 1,5 млн. українців, які отримали право відвідувати Польщу без віз.

Проте Єврокомісія висловила свої зауваження до угоди про малий прикордонний рух між Україною та Польщею. Вона вимагала зменшити ширину прикордонної зони з 50 до 30 км і скасувати обов`язкове медичне страхування, передбачене цією угодою.

У грудні 2008 року Україна та Польща підписали протокол до угоди про малий прикордонний рух щодо зменшення прикордонної смуги з 50 до 30 кілометрів.