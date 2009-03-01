Для відновлення економіки потрібні структурні реформи

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Прем’єр-міністр Фінляндії Матті ВАНХАНЕН переконаний, що для подолання кризи стимулюючі заходи мають поєднуватися зі структурними реформами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на неформальному засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Заходи з відновлення економіки мають іти “під руку” зі структурними заходами”, - сказав він.

За словами фінського прем’єра, його уряд тільки-но схвалив, ряд структурних реформ, які, зокрема, передбачають зростання пенсійного віку на 2 роки та обмеження дострокового виходу на пенсію, що, на його переконання, посилює довіру до державних фінансів.

М.ВАНХАНЕН також наголосив на необхідності того, щоб всі дії з відновлення економіки в ЄС базувалися на принципах єдиного ринку, а не на протекціоністських заходах окремих країн-членів ЄС.